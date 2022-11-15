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СМИ узнали о возможной роли США в продлении зерновой сделки

FT: США могут помочь установить корреспондентские отношения для Россельхозбанка с американскими банками
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Фото: REUTERS/Umit Bektas/File Photo
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США могут помочь в вопросе продления зерновой сделки. Об этом написало издание Financial Times во вторник, 15 ноября.

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В статье отмечается, что Россия и Украина близки к тому, чтобы договориться о продлении соглашения, обеспечивающего экспорт киевского зерна через черноморские порты, несмотря на конфликт.

Это, как утверждает издание, является важным шагом к смягчению глобального продовольственного кризиса, вызванного конфликтом.

Отмечается, что Москва потребовала от США и ЕС снять санкции, которые запрещают государственному Россельхозбанку, основному каналу для платежей за экспорт сельскохозяйственной продукции из России, участвовать в системе финансовых платежей Swift.

США, скорее всего, помогут установить корреспондентские отношения для российского кредитора в американских банках, а не восстанавливать их в Swift, утверждается в статье.

Ранее во вторник в США заявили о необходимости продлить соглашение о вывозе зерна с Украины. Как указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в настоящее время по данному вопросу ведутся активные переговоры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений сохраняются. А 12 ноября замглавы МИДа Сергей Вершинин рассказал, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных удобрений из России. Вершинин добавил, что Москва предложила безвозмездно передать арестованные удобрения беднейшим странам, в первую очередь африканским. Тогда он указал и на то, что до сих пор почти ничего не сделано по этому вопросу.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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