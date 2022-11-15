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Трамп намерен объявить о планах баллотироваться в президенты США в 05:00 мск

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Фото: REUTERS/Gaelen Morse/File Photo
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Выступление бывшего американского лидера Дональда Трампа, в котором он, как ожидается, объявит о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, пройдет 15 ноября в 21:00 по времени Восточного побережья США (05:00 мск). Об этом сообщил телеканал Newsmax.

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Уточняется, что экс-глава Белого дома выступит с заявлением из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

11 ноября СМИ сообщили, что Трамп планирует официально объявить о своем участии в выборах вечером 15 ноября.

До этого, 3 ноября, в газете The Washinghton Post предположили, что о своем намерении баллотироваться в президенты Трамп объявит после промежуточных выборов в конгресс. В тот же день о планах Трампа участвовать в выборах 2024 года сообщило агентство Reuters. Уточнялось, что объявление о выдвижении кандидатуры перед Днем благодарения даст экс-президенту США преимущество перед другими кандидатами.

Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. Действующий президент США Джо Байден занял свой пост 20 января 2021 года.

Байден, в свою очередь, заявил 9 ноября, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он добавил, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

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