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В Белом доме объяснили отсутствие Байдена на ужине для лидеров G20

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Фото: Global Look Press/XinHua/Liu Jie
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Президент США Джо Байден пропустил ужин и развлекательную программу, организованные для участников саммита G20 на Бали, из-за «нескольких дел», сообщил 15 ноября представитель вашингтонской администрации.

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По его словам, Байден предупредил президента Индонезии Джоко Видодо, что пропустит ужин.

«Это не COVID. Он (Байден. — Ред.) просто провел целый день на встречах, и ему нужно было сделать несколько дел сегодня вечером (ничего срочного!). Он говорил с Видодо, чтобы выразить сожаление по поводу того, что пропустил ужин, и Видодо сказал, что это не проблема и с нетерпением ждет встречи с ним на завтрашнем мероприятии», — сообщил чиновник, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Ранее во вторник сообщалось, что президенты Аргентины, США и Франции Альберто Фернандес, Джо Байден и Эммануэль Макрон пропустили неформальный обед лидеров G20. А после обеда только пять человек приняли участие в фотосъемке.

В этот же день президенту Аргентины стало плохо на саммите «большой двадцатки». Отмечалось, что у Фернандеса началось головокружение и упало давление.

Тогда же премьер-министр Камбоджи Хун Сен, который тоже находится на саммите, сообщил о положительном тесте на COVID-19, добавив, что намеченные встречи он перенесет и отменит.

Саммит «большой двадцатки» проходит 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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