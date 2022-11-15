МИД Израиля выразил протест послу Украины из-за поддержки Палестины

МИД Израиля выразил ноту протеста послу Украины в Тель-Авиве Евгению Корнийчуку, после того как Киев поддержал обращение Палестины в Международный суд в Гааге. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 15 ноября.

«В ходе беседы было выражено неудовлетворение израильской стороны голосованием Украины в поддержку международного расследования под эгидой Международного суда ООН в Гааге. Было разъяснено, что подобные действия не соответствуют духу отношений между дружественными государствами, обладающими общими ценностями, особенно в свете поддержки Украины со стороны Израиля по целому ряду важных резолюций в ООН и широкой гуманитарной помощи», — говорится в заявлении.

Израиль выразил надежду на то, что Украина изменит свою позицию перед голосованием в Генеральной ассамблее ООН, которое состоится в декабре.

До этого, 11 ноября, посол Израиля на Украине Михаэль Бродский заявил, что Киев поддерживает антиизраильскую резолюцию ООН «Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». По словам дипломата, резолюция отрицает связи евреев с Храмовой горой и требует консультативного заключения Международного суда.

30 октября Киев выступил за принятие резолюции «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке» вместе еще со 151 страной. Документ призывает Израиль «не разрабатывать, не производить, не испытывать и не приобретать каким-либо иным образом ядерное оружие, отказаться от обладания ядерным оружием и поставить все свои неохраняемые ядерные объекты под полный объем гарантий МАГАТЭ».

Ранее, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за отказ от поставок стране систем противовоздушной обороны (ПВО). В тот же день глава минобороны Израиля Бени Ганц в ходе переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым в очередной раз указал, что страна не будет поставлять вооружения Киеву.

Между тем накануне газета The New York Times сообщила, что Израиль передал Украине данные разведки, необходимые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).