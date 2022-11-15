В РАН дали прогноз на отношения России, Китая и США

Россия, Китай и США состоят в отношениях, которые можно охарактеризовать как «тревожное ожидание». Об этом 15 ноября «Известиям» заявила ведущий научный сотрудник Центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН Елена Сафронова.

«Сейчас отношения в «треугольнике» можно охарактеризовать как «тревожное ожидание». Китай, несомненно, заинтересован как в многовекторном развитии отношений с Россией, так и предсказуемых, рентабельных отношениях с США. Его партнерство с РФ сейчас развивается оптимальным для данных условий образом. Растет взаимная торговля, КНР получает большие объемы углеводородов по дружественным ценам, пусть относительно немного в масштабах своего экспорта, но заметно увеличила сбыт продукции в РФ. Россия частично скомпенсировала утрату торговых потоков на Западе благодаря восточному направлению», — сказала она.

Эксперт также отметила, что США сделали жест, демонстрирующий их волю на смещение китайско-американских отношений с конфронтационной точки. По ее мнению, Белый дом не заинтересован в силовом развитии событий с КНР.

«Слишком рискованно, сопряжено с репутационными потерями из-за подпитки военных действий сразу на двух направлениях (Украина и Тайвань) и нарушения принципа одного Китая, который США сами и признали; чревато недовольством внутри страны, да просто невыгодно по соображениям «гражданской» торговли. Китаю, при всей его нацеленности на технологическую независимость, по-прежнему нужны американские полупроводники, электронное оборудование и много других товаров, которые и составляют $151 млрд экспорта США», — сказала Сафронова.

Она подчеркнула, то Китай не настроен на войну из-за Тайваня. Пекину «уже есть, что терять и что предложить, и сейчас он не видит смысла в расширении своего мирового присутствия силовыми методами».

«На мой взгляд, Китай пойдет на, скажем так, уточнение своей позиции в отношениях с США, но при максимально возможном сохранении тональности партнерства с РФ. Это очень непростое дело. Будет ли Пекин балансировать, а то и лавировать на этом пути? Любая страна с состоявшейся дипломатией должна проявлять искусство балансирования. Это атрибут зрелой дипломатической активности. И Китай в этом искусен», — сказала эксперт.

Балансирование может проявляться и путем компенсации жестких политических заявлений компромиссными решениями экономического свойства, и наоборот: дружественный тон деклараций может быть опровергнут реальными поступками, заключила Сафронова.

Ранее в этот день на полях саммита G20 состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И, стороны отрицательно отнеслись к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о конфискации российских активов для якобы компенсаций Украине.

За день до этого прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Лидеры обсуждали разработку принципов, которые позволят предотвратить конфликт между США и Китаем. Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерную войну нельзя допустить и что в ней не будет победителей. Президент США также подчеркнул, что их страны должны работать вместе над решением глобальных проблем.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил в беседе с «Известиями», что встреча Си Цзиньпина и Байдена может повлиять на отношения Китая и США.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет Сергей Лавров.