Эксперты назвали причину повышения цен на препарат от диабета в аптеках

Среди возможных причин повышения цен на ряд препаратов в аптеках, в частности на лекарство от сахарного диабета «Оземпик», может быть возросший спрос на него, а также его незаконное появление на рынке. Такие данные следуют из результатов исследования компании NTech, которое во вторник, 15 ноября, оказалось в распоряжении «Известий».

Согласно данным организации, «Оземпик» включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, средняя цена на этот препарат с начала года выросла на 6% и составляет 7,4 тыс. рублей. При этом ранее в NTech уже отмечали единичные случаи продажи лекарственного средства по завышенной цене.

«Есть несколько возможных причин повышения цены. Первая — возросший ажиотаж на данный препарат, так как он имеет очень схожий механизм действия с другим препаратом, «Саксендой», который широко используется для снижения веса, но отличается от «Оземпика» более высокой ценой. И вторая — незаконное появление лекарства на рынке через перекупку по более низкой цене в «белой» рознице или у пациентов, которые получают данный препарат по льготным рецептам», — добавили в компании.

Кроме того, в территориальном органе Росздравнадзора сообщили «Известиям», что по факту сообщений о повышении цен на лекарства будет проведена проверка.

Ранее в этот день РБК со ссылкой на данные онлайн-справки Aptekamos.ru сообщил, что почти 30 точек аптек Москвы и Подмосковья продают «Оземпик» производства датской компании Novo Nordisk по цене, в 2–3 раза превышающей предельную зарегистрированную стоимость. При этом лекарство включено в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2022 год.

12 августа в Следственном комитете РФ сообщили «Известиям», что в России расследуется более 20 уголовных дел, связанных с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий. Часть нарушений была связана с отказами в предоставлении детям, больным сахарным диабетом, систем непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ).