Трансляция нового турнира viju snooker cup стартует в декабре

На телеканале Viasat Sport и в стриминге viju стартуют трансляции эксклюзивного спортивного проекта — российского турнира по снукеру viju snooker cup. Матчи группового этапа можно будет смотреть каждое воскресенье с 18 декабря по 19 февраля. Полуфинал и финал турнира будут транслировать 26 февраля, 5 и 12 марта.

Снукер — это самый зрелищный и захватывающий вид бильярда. Здесь важны смекалка, выдержка, хладнокровие, тактическое и стратегическое мышление. Это увлекательная интеллектуальная игра, в которой важна даже форма участников: все игроки одеты в элегантные костюмы с галстуком-бабочкой.

За последние несколько лет снукер стремительно набрал популярность во всем мире. В него играют и взрослые и дети. В классической версии на столе находятся 15 красных шаров, шесть цветных и биток (белый шар, по которому наносят удары кием). Игроки по очереди забивают шары, каждый из которых имеет свою «цену». Победителем становится участник, набравший наибольшее количество очков.

Центр мировой снукерной жизни находится в Великобритании. Каждый год здесь проводится чемпионат мира, который приковывает к экранам миллионы зрителей. Победитель российского турнира viju snooker cup получит шанс побороться за попадание в Мэйн-тур.

viju snooker cup — это эксклюзивный оригинальный проект Viasat Sport и стриминга viju. Турнир собрал лучших из лучших в разных видах бильярдного спорта.

В соревновании принимают участие звезды российского бильярда: призеры чемпионатов Европы и мира. Среди них — Иван Каковский, Диана Миронова, Сергей Луцкер, Анастасия Нечаева, Алексей Корень, Артем Истомин, Андрей Гладык, Андрей Карасов, Микаэл Нерсисян, Арсений Королев.

Участники распределены на две группы. Четверо лучших дойдут до полуфинала, а в финале сыграют два сильнейших спортсмена. Они и продолжат борьбу за путевку в Великобританию.

Турнир viju snooker cup — это мощный толчок для развития снукера в России. Включайте Viasat Sport или viju, следите за участниками и наслаждайтесь красивым видом спорта!