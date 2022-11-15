Пивоваренная отрасль готова к внедрению маркировки

Готовность пивоваренной отрасли к внедрению маркировки и ожидаемые эффекты от нее обсудили сегодня эксперты, представители Минпромторга, ЦРПТ и бизнеса на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По данным НИУ «Высшая школа экономики», сегодня доля нелегального оборота пива и пивных напитков достигла максимума за пять лет, а потери государства превышают 30 млрд рублей в год. Об этом рассказал Сергей Кондратьев, заместитель директора Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ. По его словам, маркировка отразится на ценах на пиво не более чем на 0,5–0,7%. С ним согласен замглавы общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

«Мы изучали несколько десятков крупнейших производителей пива, у почти половины компаний есть нарушения в части ЕГАИС, то есть производство неучтенных объемов пива и пивных напитков. То есть производители эту систему учатся обходить», — говорит Олег Павлов.

Сейчас завершается интеграция двух систем прослеживаемости — маркировки «Честный знак» и ЕГАИС. При этом, как сообщил руководитель управления подакцизными товарными группами ЦРПТ Ян Витров, эксперимент по маркировке пива длится полтора года и в нем уже участвует уже свыше 320 компаний, суммарный объем производства которых превышает 80% всего произведенного в стране пива. В ЦРПТ предложили механизм беспроцентной рассрочки на покупку и поставку оборудования для производителей. Оборудование поставляется из дружественных стран, зависимости от «внешних» поставок нет. Наличие необходимых запасов оборудования подтвердил и коммерческий директор компании «Меридиан».

Отсутствие проблем с внедрением маркировки подтверждают и сами производители. «Стоимость решения практически была сравнима с коробочной версией, то есть несколько терминалов сбора данных, программный продукт, который стоит порядка 20–30 тыс. в год, то есть подъемная абсолютна сумма», — сообщил Александр Дудников, директор по информационным технологиям компании «Владимирская пивоварня». «На данном этапе идет подписание договора с интегратором на поставку оборудования через ЦРПТ. Нам помогают с получением необходимого оборудования, очень хорошие условия через «Честный знак», по поводу оплаты через год равными частями на два года. Я думаю, что это очень хорошая помощь хотя бы по основному оборудованию», — сообщил заместитель генерального директора пивоваренного завод «Вятич» Ворончихин.