Встреча Бернса и Нарышкина проводилась с целью поддержания контактов стран

Встреча главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным в Анкаре проводилась в целях сохранения открытых каналов связи между странами. Об этом заявил во вторник, 15 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Встреча была направлена на поддержание каналов связи с Россией открытыми по вопросам, которые касаются безопасности наших стран в будущем», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Кирби отметил, что контакты представителей Москвы и Вашингтона были «рутинными» и касались того, чтобы удостовериться в открытости каналов между государствами «с учетом риторики РФ о возможности применения ядерного оружия».

При этом Кирби не ответил на вопрос агентства, обсуждалась ли в ходе встречи тема освобождения американских заключенных.

Переговоры Нарышкина и Бернса прошли накануне в Анкаре. Известно, что стороны обсуждали в том числе управление рисками.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что инициатива о переговорах исходила от американской стороны.

13 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил ему подумать о реалистичных позициях на переговорах с Россией.

До этого, 9 ноября, Песков сообщал, что Анкара старается стать посредником между Россией и Западом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет снизить напряженность в регионе.

В начале октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в США хотели бы прийти к скорейшему урегулированию ситуации на Украине дипломатическим путем.

Ранее ряд СМИ также сообщал, что Вашингтон наталкивает Киев на большую сговорчивость в вопросе начала переговоров. Официально и Украина, и США это отрицают.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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