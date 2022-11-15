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Читатели Express сравнили Зеленского с сыпью после слов о мире на Украине

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Фото: REUTERS
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Читатели британской газеты Daily Express резко отреагировали на высказанное на саммите G20 предложение президента Владимира Зеленского о разрешении конфликта на Украине и сравнили его с «вездесущей сыпью». Комментарии они оставили под публикацией о речи украинского лидера на саммите, опубликованной 15 ноября.

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Политик обратился к участникам саммита «большой двадцатки» по видеосвязи и назвал 10 условий для завершения конфликта. Среди них — освобождение всех военнопленных, вывод российской армии на границы 2014 года и прекращение боевых действий.

Как полагает JohnJBrown, слова Зеленского — «бесконечная болтовня».

«Зеленский в такой же степени является виновником прошлых военных преступлений и нарушений прав человека. То, что западные СМИ изображают его героем, не делает его таковым», — отметил Yhwk.

«Он как сильная сыпь — распространяется повсюду», — добавил k69atie.

Pete1951 обратил внимание, что если Россия выведет войска, то киевский режим может расправиться с жителями, поддерживающими Москву.

Еще один читатель напомнил, что Украина не состоит в G20 и непонятны основания, по которым Зеленский выступал на саммите.

Ранее во вторник читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали предложенную Зеленским стратегию по урегулированию украинского конфликта. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя условия Зеленского, назвал их нереалистичными и неадекватными в текущей ситуации.

11 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперацию Москвы по защите Донбасса возможно завершить после достижения ее целей, в том числе путем мирных переговоров. Однако Россия не видит изменений в позиции Украины по переговорам, указал он.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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