Тело мужчины обнаружили после пожара в квартире на северо-западе Москвы

Труп мужчины обнаружили после ликвидации возгорания в квартире дома в Неманском проезде в столичном районе Строгино. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы во вторник, 15 ноября.

Пожар произошел в квартире на втором этаже в жилом доме.

«По предварительной информации, после тушения в одной из комнат обнаружено тело мужчины», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Хорошевская межрайонная прокуратура взяла на свой контроль ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по факту пожара, пишет «Москва 24».

Накануне следователи начали проверку обстоятельств смерти мужчины в районе Сокольники, где произошел пожар. Тело молодого человека с травмами, характерными при падении с высоты, было найдено на улице 3-я Рыбинская.

Возгорание произошло на девятом этаже жилого дома на улице 3-я Рыбинская на востоке столицы. В ходе разведки и тушения пожара были спасены шесть человек, в том числе один ребенок. Площадь возгорания составила 30 кв. м.