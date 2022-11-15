В деле о рейдерском захвате холдинга В&В появился новый фигурант

В деле о рейдерском захвате холдинга В&В, который занимается производством бытовой химии, появился новый фигурант — Татьяна Босинзон, директор венгерской компании «БеллаБен-Балур». Об этом 15 ноября сообщает РЕН ТВ.

Резонансное расследование ведется уже полтора года, и до сих пор имя Татьяны Босинзон никак не фигурировало в схеме по отъему бизнес-империи. Хотя компания, которой она руководила, в итоге стала собственником всех товарных знаков и промышленных образцов, принадлежавших «Бест Клин». Теперь же материал в отношении директора «БеллаБен-Балур» выделен в отдельное производство.

В то же время по делу с самого начала проходил супруг Татьяны Босинзон — Яков. Он был одним из трех соучредителей главного завода холдинга — компании ООО «Бест Клин», наравне с Денисом Шапиро (известный «решальщик», ранее носивший имя Дионисий Золотов) и Александром Балаховским. На двоих Босинзон и Балаховский владели 70% доли в компании, вместе они и решили обанкротить предприятие.

Фото: Руслан Иванников Денис Шапиро (он же Дионисий Золотов)

Сделки компаньоны оформляли без участия Шапиро, поскольку тот в то время находился под стражей. В первую очередь Балаховский и Босинзон по фиктивным договорам переуступили право на все товарные знаки и промышленные образцы вначале на родственника Балаховского, а затем на «БеллаБен-Балур». Затем права на использование похищенных товарных знаков передали компании, подконтрольной Балаховскому. Она и заменила в полной мере «Бест Клин». Все активы Шапиро при этом были выведены на другие компании.

Примечательно, что часть документов об отчуждении товарных знаков подписал руководитель «Бест Клин» Александр Савоськин задним числом, когда он еще числился генеральным директором этой компании, а на нескольких договорах подписи Шапиро были подделаны.

Позднее, когда «Бест Клин» попыталась вернуть интеллектуальную собственность, обратившись в подмосковный арбитраж, Балаховский и Босинзон привлекли некую Олесю Каплистую. Она была назначала гендиректором миллиардной компании и, будучи на этой должности, отозвала поданные ранее иски, лишив «Бест Клин» возможности вернуть похищенные активы. В настоящее время Каплистая находится в международном розыске.

Во время расследования Балаховский, Босинзон и Савоськин сначала находились в СИЗО, затем были переведены под домашний арест, а теперь остаются под запретом определенных действий. При этом, как отмечает РЕН ТВ, бизнесменов не раз видели в московских барах и ресторанах в окружении молодых девушек.

Вместе с тем следователи продолжают собирать всё больше доказательств их вины. Так, выяснилось, что, помимо захвата доли Шапиро в «Бест Клин», они еще и за бесценок стали владельцами всего оборудования завода. Производственные линии и техника оценивались в десятки миллионов долларов.

«Завод в городе Видное Московской области остался там же, то есть всё оборудование как было, так и есть, и это подтвердилось в ходе следственного действия, когда Шапиро Денис туда приехал вместе с оперативными сотрудниками, со следователем и проводился осмотр вот этого оборудования. Денис Шапиро подтвердил, что это оборудование было в 2014 году, ничего не изменилось, но изменилось юридическое лицо», — отметил адвокат Шапиро Роман Кандауров.

Следствием уже доказано, что ряд документов, по которым проводились ключевые сделки, были поддельными. Более того, по закону без участия Шапиро компаньоны не имели права назначать людей на руководящие должности в компании. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение в отношении Балаховского, Босинзона и Савоськина. Дело направлено в Дорогомиловский суд Москвы.