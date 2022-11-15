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Эксперт назвал «формулу мира» Зеленского очередным пиаром

Эксперт Быстрицкий: «формула мира» Зеленского — очередной пиар, не содержащий никакого конструктива
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ruslan Kaniuka
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Выступление президента Украины Владимира Зеленского не содержит никаких конструктивных предложений по достижению мира, которые могли бы послужить основанием для начала переговоров с Москвой. Такое мнение высказал во вторник, 15 ноября, председатель совета Фонда поддержки и развития международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

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«Ничего принципиально нового Зеленский не сказал. В выступлении нет даже намека на какое-либо соглашение, нет никаких конструктивных предложений», — сказал он ТАСС.

Эксперт считает, что «формула мира» фактически сводится к стремлению добиться поражения России.

«Зеленский же, по сути, сказал, что сначала Украина продвинется вооруженным путем, а потом могут быть переговоры», — отметил Быстрицкий.

Таким образом, по его словам, Киев создает видимость желания установить мир, чтобы не выглядеть инициатором эскалации в глазах мирового сообщества.

Ранее во вторник Зеленский в своем видеообращении на саммите G20 заявил, что у него есть план по достижению мира, состоящий из десяти пунктов. В него входят радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех военнопленных по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указал на то, что новые минские соглашения невозможны.

Комментируя это заявление, глава МИД РФ Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию на саммите, заявил, что условия для начала переговоров, озвученные Украиной, нереалистичны и неадекватны в текущей ситуации.

Москва не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.

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