Синоптики прогнозируют похолодание и снег в Москве в середине следующей недели

Во вторник и среду в Москве ожидается снегопад. Высота снежного покрова в столице может достичь 5 см. Городские службы работают в режиме повышенной готовности, передает телеканал «Известия».Во вторник в Москве ожидаются заморозки и небольшой снег. Днем температура не поднимется выше нуля, а ночью составит –4 °C. Местами в столице возможна гололедица. Скорость южного ветра во вторник будет до 9 м/с

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.