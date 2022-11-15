Франция и Турция намерены продолжить работу по обеспечению экспорта зерна

Париж и Анкара продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна. Об этом заявил 15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон.

«Конфликт на Украине ведет к увеличению риска голода в мире. Турция и Франция продолжат работать над обеспечением беспрепятственного экспорта», — написал он в Twitter по итогам встречи с турецким коолегой Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20 в Индонезии.

Ранее во вторник в США заявили о необходимости продлить соглашение о вывозе зерна с Украины. Как указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в настоящее время по данному вопросу ведутся активные переговоры.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, в свою очередь, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу продления зерновой сделки.

Пролонгация зерновой сделки должна состояться после 18 ноября. Как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, продление сделки будет зависеть от того, как будет выполняться российская часть договоренностей.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что препятствия для экспорта российского зерна и удобрений сохраняются. А 12 ноября замглавы МИДа Сергей Вершинин рассказал, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных удобрений из России. Вершинин добавил, что Москва предложила безвозмездно передать арестованные удобрения беднейшим странам, в первую очередь африканским. Тогда он указал и на то, что до сих пор почти ничего не сделано по этому вопросу.

11 ноября в ООН указали, что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, поэтому все страны должны сотрудничать в реализации продовольственной сделки. В тот же день в офисе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщили, что первая партия экспортных удобрений из РФ, ранее заблокированная в европейских портах, отправится в Малави в скором времени.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.