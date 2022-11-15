На свалке в Ленобласти обнаружено тело новорожденного ребенка

На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Ленинградской области найдено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщила Генеральная прокуратура области в своем Telegram-канале во вторник, 15 ноября.

«На полигоне ТБО в д. Кути Волховского района обнаружен труп новорожденной девочки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что волховский городской прокурор выехал на место для координации деятельности правоохранительных органов и установления обстоятельств произошедшего.

Ранее, в начале октября, замороженное тело младенца обнаружили на улице в Волгоградской области. Предполагается, что новорожденного после смерти спрятали в морозильную камеру.

В конце сентября тело недоношенного мальчика обнаружили в мусорном контейнере на западе Москвы. Установлено, что младенца в тот же день родила женщина 1987 года рождения. По ее словам, плод признаков жизни не подавал.