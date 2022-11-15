Девочка потеряла сознание в школьном бассейне в Новосибирске

Прокуратура начала проверку по факту происшествия в школьном бассейне в Дзержинском районе Новосибирска. Ученица второго класса потеряла сознание.

По предварительным данным, инцидент произошел во время урока физкультуры. Девочка потеряла сознание, находясь в воде. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет VN.ru.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об образовании. Также уголовно-процессуальную проверку проводит следственный комитет.

Утром 14 ноября восьмиклассник впал в кому после заплыва в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса в Нижневартовске. 14-летний мальчик оказался вне поля зрения тренера.