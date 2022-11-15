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Появились кадры последствий ночного обстрела Горловки в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 15 ноября появились кадры последствий обстрела украинскими боевиками города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

На кадрах видно, что в результате попадания снарядов в жилых зданиях вылетели стекла, местами попадали деревья, осколки насквозь прошили металлические и бетонные заборы.

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По словам местной жительницы, она проснулась ночью от характерного для ракет свиста. Утром по пути на работу женщина увидела все разрушения.

«Вот здания разрушены, металлические листы с крыши на деревья упали», — рассказала она.

На видео также показаны осколки размером с ладонь.

10 ноября в результате обстрела украинских силовиков было разрушено здание управляющей компании в Центрально-Городском районе Горловки. В момент удара в здании находились люди, пострадавших не было.

3 ноября в результате обстрела украинскими боевиками Горловки было разрушено медицинское учреждение.

30 октября украинские войска выпустили 17 снарядов по городам ДНР, в результате чего 3,5 тыс. жителей поселка Никитовского района Горловки остались без электроснабжения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов ДНР, Луганская Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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