Мост через реку Куруил реконструировали в Оренбуржье

В Кувандыкском городском округе Оренбургской области завершили реконструкцию моста через реку Куруил. Движение по переправе открыли 15 ноября с 14:00.

Мост расположен на 139-м км региональной трассы Каменноозерное — Медногорск. В рамках реконструкции подрядчик полностью демонтировал старую переправу и возвел на ее месте новую, способную выдержать нагрузку до 40 т, пишет РИА «Оренбуржье».

Протяженность нового моста составляет 59,1 м, ширина проезжей части — 7 м. Сооружение построили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Переправа через Куруил стала восьмой, отремонтированной в Оренбуржье по нацпроекту БКАД. До 2022-го мосты в него не входили. По специальной «мостовой» программе в Оренбургской области начали приводить в порядок сразу 10 сооружений. Работы на оставшихся двух планируется завершить в июне 2023 года.