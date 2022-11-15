Хуснуллин заявил о восстановлении второго ж/д пути Крымского моста за полгода

Восстановление второго пути на железнодорожной части Крымского моста планируется завершить за шесть-семь месяцев. Об этом 15 ноября сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, проект соответствующих восстановительных работ уже почти готов. «Мы его (второй путь. — Ред.) в течение шести-семи месяцев в таком рабочем режиме восстановим», — сказал вице-премьер.

15 ноября Хунсуллин заявил, что сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены. По его словам, сооружение восстанавливают с опережением графика.

Также 13 ноября Хуснуллин уведомил об установке еще одного пролета на автомобильной части Крымского моста. Он назвал это событие одним из наиболее значимых за неделю. По словам Хуснуллина, работы идут четко по графику.

Как следует из графика ремонта моста, движение по одной автомобильной полосе правой части моста будет запущено 5 декабря, с 20 декабря — полностью по другой.

При этом реверсивное движение по одной ветке железнодорожного пути продолжается.

Часть Крымского моста получила повреждения 8 октября из-за подрыва грузовика. Жертвами инцидента стали четыре человека, возбуждено уголовное дело.Правительство РФ поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года.