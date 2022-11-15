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Автомобильный мост разобрали в Казани для реконструкции

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В Казани рабочие разобрали автомобильный мост на улице Назарбаева. Реконструкция переправы завершится к ноябрю 2023 года.

Изначально движение по мосту было закрыто только для автомобилей, но пешеходная часть оставалась открыта. Теперь переправа полностью прекратила работу. Для горожан доступен мост, построенный при реконструкции озера Кабан. Об этом сообщает InKazan.ru.

Работы по реконструкции моста оценили в 1,1 млрд рублей. Для выполнения работ пришлось засыпать часть озера. На текущий момент Нижний и Средний Кабан соединяют только несколько труб.

Ранее сообщалось, что строительство нового моста входит в проект реконструкции улицы Нурсултана Назарбаева. На новой переправе будет более широкая проезжая часть, что позволит увеличить пропускную способность дороги.

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