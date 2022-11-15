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В НАТО заявили о подготовке десятков тысяч военнослужащих ВСУ

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Фото: Andy Commins/Pool via REUTERS
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НАТО уже подготовило десятки тысяч военнослужащих из Украины. Об этом 15 ноября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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«Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять», — сказал он перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Столтенберг также заявил о поддержке тренировочной программы ЕС, направленной на подготовку военных кадров для Украины.

«Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине. Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Союзники усилили эту работу после вторжения на Украину», — отметил глава НАТО.

Ранее в этот день Совет Европы объявил о старте тренировочной миссии для украинской армии под командованием вице-адмирала Эрве Блежана.

До этого, 14 ноября, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих. Они будут обучаться на территории Польши и других стран объединения.

При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в подготовке украинских военных и выделять на это средства.

В то же время Финляндия не исключила возможности обучать солдат Украины на своей территории.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Министерство обороны республики поддержит европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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