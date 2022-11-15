В НАТО заявили о подготовке десятков тысяч военнослужащих ВСУ

НАТО уже подготовило десятки тысяч военнослужащих из Украины. Об этом 15 ноября заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Десятки тысяч украинских военных уже были подготовлены союзниками по НАТО, что позволило Украине противостоять», — сказал он перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Столтенберг также заявил о поддержке тренировочной программы ЕС, направленной на подготовку военных кадров для Украины.

«Я поддерживаю сотрудничество в различных форматах, чтобы обеспечить больше тренировочных возможностей Украине. Я приветствую усилия ЕС, они дополнят усилия союзников НАТО, которые проводятся уже несколько лет. Союзники усилили эту работу после вторжения на Украину», — отметил глава НАТО.

Ранее в этот день Совет Европы объявил о старте тренировочной миссии для украинской армии под командованием вице-адмирала Эрве Блежана.

До этого, 14 ноября, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС будут проходить подготовку 15 тыс. украинских военнослужащих. Они будут обучаться на территории Польши и других стран объединения.

При этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет участвовать в подготовке украинских военных и выделять на это средства.

В то же время Финляндия не исключила возможности обучать солдат Украины на своей территории.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Министерство обороны республики поддержит европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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