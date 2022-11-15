Капремонт школы завершили в поселке Колтубановский в Оренбуржье

В Бузулукском районе Оренбургской области завершили капитальный ремонт школы, расположенной в поселке Колтубановский. Церемония открытия учреждения состоялась в понедельник, 14 ноября.

Как сообщает региональная администрация, в здании заменили кровлю, полы, двери и окна, привели в порядок систему отопления и электропроводку, а также реконструировали входную группу и пожарные выходы.

В кабинеты закуплены новая мебель и оборудование, уточняет 56orb.ru. В их числе интерактивные панели, проекторы, оборудование для кабинета технологии и спортзала, компьютерного класса и кабинетов робототехники, химии и физики.

Боровую школу в поселке Колтубановский построили в 1964 году, пишет ИА «Урал56.Ру». До настоящего времени капитальный ремонт в ней ни разу не проводился.

В ближайшие три года в Оренбургской области планируется привести в порядок 82 школы. Работы пройдут по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».