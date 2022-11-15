The Telegraph сообщила об «эпидемии лени» во Франции

Францию накрыла «эпидемия лени» после массового перехода на удаленную форму работы на фоне пандемии коронавируса. Об этом 14 ноября написала газета The Telegraph со ссылкой на исследование Французского института общественного мнения (IFOP).

Издание сообщает, что в ходе опроса 37% респондентов признались, что их мотивация работать ухудшилась.

«Французы после марафонских каникул, с продолжительными обеденными перерывами и 35-часовой рабочей неделей давно наслаждаются завидным периодом жизни, параллельно выполняя свою работу», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что французы «обленились» в том числе из-за политики властей. В частности, во время пандемии правительство начало выплачивать зарплату всем, кто потерял работу, в размере прожиточного минимума. В итоге попытки облегчить населению жизнь привели к нехватке рабочей силы, прежде всего, в сфере гостиничного бизнеса и обучения. Кроме того, наблюдается дефицит среднего медицинского персонала.

При этом, как утверждается в исследовании IFOP, отношение французов к работе за последние годы существенно изменилось. Так, если в 1990 году работу считали важной 60% населения, то сегодня этот показатель упал до 21%.

Ранее, 11 ноября, сообщалось, что больше половины работодателей отказались от новогодних корпоративов в этом году. Согласно исследованиям сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор», от праздничных вечеринок отказались 57% работодателей.