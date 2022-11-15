В Польше умер исполнитель песен «Утомленное солнце» и «Синий платочек» Поломский

В Польше в возрасте 89 лет умер актер и певец Ежи Поломский, известный исполнением советских песен «Утомленное солнце» и «Синий платочек». Об этом сообщил портал PolsatNews в понедельник, 14 ноября, со ссылкой на менеджера певца Виолетту Левандовску.

«Сегодня вечером в варшавской больнице на ул. Волоска в Варшаве умер Ежи Поломский. Он был необыкновенным художником и необыкновенным человеком. Уникальная личность. Большое сожаление и большая потеря для польской культуры», — сказала Левандовска.

Информацию подтвердили в министерстве культуры и национального наследия Польши.

«В возрасте 89 лет скончался очень популярный у публики певец, чьи хиты пела вся Польша, артист, известный своей скромностью и профессионализмом Ежи Поломский. Да упокоится он с миром», — говорится в сообщении министерства в Твиттере.

Ежи Поломский (Ежи Пайонк) родился 18 сентября 1933 года в Радоме. Он дебютировал как актер в Театре Буффо в 1957 году, где он сыграл, среди прочего, в сатирических сборниках «Грехи старые и новые», «Шутки на столе», «Наше яйцо» и «Чем дача богата».

Карьеру солиста Поломский начал в 1959 году с произведения «Подвечорек с песней». Пик популярности исполнителя пришелся на 1960–1970-е годы. Среди самых известных песен, спетых им — «Синий платочек», «Это последнее воскресенье» и «Утомленное солнце».