В Турции выросли объемы продаж портативных зарядных устройств

В странах Европы вырос спрос на зарядные устройства. В Турции объемы заказов на пауэрбанки увеличились вдвое. 80% товаров компании экспортируют на Украину, передает телеканал «Известия». Люди опасаются перебоев с электричеством и газом и готовятся к сложной зиме. Эксперты связывают это с энергокризисом в Европе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.