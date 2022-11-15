ПСБ начал предоставлять потребительские кредиты в ДНР и ЛНР

ПСБ запустил потребительское кредитование в Донецкой и Луганской народных республиках, сообщила пресс-служба банка.

В ПСБ уверены, что эта мера повысит доступность наиболее востребованных банковских услуг в новых регионах и расширит финансовые возможности населения. На первом этапе предложение действует для жителей ДНР и ЛНР, которые имеют гражданство РФ и обслуживаются в рамках зарплатных проектов ПСБ или Центрального Республиканского банка Донецкой Народной Республики и Государственного банка Луганской Народной Республики. Таким клиентам банк предлагает потребительские кредиты на срок до 5 лет.

По словам представителей банка, запуск кредитования стал еще одним шагом в социально-экономическом развитии новых регионов, повышения качества жизни населения и формирования современной финансовой инфраструктуры на уровне лучших российских стандартов. Потребительские кредиты дополняют перечень услуг, предоставляемых ПСБ в новых регионах: это открытие текущих, накопительных счетов и депозитов, оформление банковских карт, ежедневный банкинг для клиентов и прочие услуги, а также удобная сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж на территории регионов. В ПСБ заверили, что банк продолжит планомерно расширять набор предоставляемых продуктов и услуг, в том числе масштабировать кредитование населения в новых регионах.