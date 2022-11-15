Запад использует Украину в качестве полигона для испытания новых систем американских и европейских вооружений. Об этом во вторник, 15 ноября, заявила журналист Лара Джейкс в материале для газеты The New York Times.

«Украина — лучший испытательный полигон, поскольку у нас есть возможность проверить все гипотезы в бою и внести революционные изменения в военные технологии и современную войну», — приводит автор слова вице-премьера Киева Михаила Федорова.

Обозреватель добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают не только западное оружие и транспортные средства, но и коммуникационное и информационное оборудование.

Кроме того, использование украинского конфликта для оценки эффективности оружия и техники поддерживают зарубежные политики. Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте признала в беседе с изданием, что Запад учится на Украине воевать и использовать натовское оборудование.

«И да, это учебное поле боя. И мне стыдно, потому что украинцы платят своими жизнями за эти учения для нас», — сказала она.

По словам Джейкс, ориентируясь на пробное использование западного оружия Киевом, чиновники и специалисты по планированию обороны в США и странах их союзников могут решать вопросы инвестирования военных расходов в течение следующих двух десятилетий.

Ранее, 11 ноября, автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн назвал Украину золотым дном для оружейной промышленности. Эксперт указал, что поставщикам вооружения, таким как Raytheon, требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли. При этом изготовителям военной техники требуются враждебные отношения с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, подводных лодок, новых истребителей F-35 и ядерных бомб новейшего поколения.

В то же время онлайн-журнал National Interest предупредил США о расплате за поставки оружия Киеву. Издание отметило, что американская армия столкнулась с уменьшением арсеналов.

13 ноября Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Киеву. Как сказал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, объем нового пакета не будет уступать предыдущим.

До этого, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские Вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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