Пять человек пострадали в массовом ДТП с участием маршрутки в Омске

В Омске в результате столкновения легковушки с маршруткой и еще двумя автомобилями пострадали пять человек, в том числе подросток. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла утром 15 ноября на улице Мельничной. По предварительной информации, 43-летний водитель Toyota не справился с управлением и выехал на встречку, где машина врезалась в пассажирскую «Газель», двигавшуюся по маршруту № 394. После этого легковушка столкнулась с автомобилями «Лада» и Renault, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В результате пострадали водитель Toyota и четверо его пассажиров: 43-летняя и 71-летняя женщины, 44-летний мужчина и 17-летняя девушка. Их госпитализировали с различными травмами.

Как уточняет ИА «Город55», в маршрутке в момент ДТП находились два человека. Они не пострадали.

По факту столкновения сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

12 ноября маршрутка и легковое авто столкнулись в Пятигорске. Пострадали четыре человека.