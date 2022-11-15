Около 400 млн рублей выделят на жилье для молодых семей в Подмосковье

В Московской области в бюджете на 2023 год заложили около 400 млн рублей на подпрограмму «Обеспечение жильем молодых семей». Об этом сообщил председатель облдумы Игорь Брынцалов.

«Это не кредит, не льготная ипотека, а субсидия — деньги возвращать не придется. Благодаря этой программе ежегодно сотни семей получают из бюджета средства на жилье», — заявил Брынцалов.

В период с 2023 по 2025 год выплаты планируется предоставить 809 молодым семьям, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В 2023-м на эти цели выделят около 400 млн рублей, из них 111 млн — из федерального бюджета.

Семьи могут направить деньги на покупку готового жилья или его строительство. При этом участники программы не должны быть старше 35 лет, но должны быть признаны нуждающимися в жилом помещении. Для получения выплаты необходимо собрать пакет документов и обратиться в жилищную комиссию в районной администрации.