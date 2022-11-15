В Германии заполненность газохранилищ достигла 100%

Заполненность газохранилищ Германии достигла 100%. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ в ежедневной сводке.

«Закачка продолжается. Общий уровень заполненности в ФРГ достиг 100%», — отмечается в заявлении.

При этом, как заявляли в агентстве в начале месяца, ситуация остается напряженной, в связи с этим нельзя исключать дальнейшего ухудшения. Глава регулятора Клаус Мюллер указал, что газохранилища могут быстро опустеть при затяжных морозах.

Регулятор призвал частных потребителей и предприятия к экономии газа. Цель — сэкономить за зиму 20% от средних объемов потребления за прошлые годы.

Ранее, 10 ноября, министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен сообщил, что на 100 % заполнено газохранилище Бергермейр, которое является одним из самых крупных в Европе. По его словам, высокая скорость заполнения хранилища помогла в подготовке запасов для предстоящей зимы.

11 октября глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что страны Евросоюза смогут пережить грядущую зиму без серьезных перебоев в поставках и отключений электричества благодаря заполненности хранилищ, однако не исключены возможные проблемы с запасами газа к концу 2023 года.

В то же время в Институте проблем энергетики заявили, что запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе, если поставки из России прекратятся.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».