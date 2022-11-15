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Гендиректор Шереметьево рассказал о 2,4 тыс. хакерских атаках в 2022 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко рассказал 15 ноября премьер-министру России Михаилу Мишустину, что в 2022 году было зафиксировано около 2,4 тыс. попыток внедриться в IT-инфраструктуру аэропорта.

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«За 2022 год было 2,4 тыс. попыток вредоносно внедриться в IT-инфраструктуру, но все они не принесли никакого ущерба и были локализованы», — сказал он главе правительства на площадке форума «Транспорт России» в Москве.

Во время посещения форума во вторник Мишустин совершил обход представленных на выставке стендов.

Ежегодный форум «Транспортная неделя» проходит в Москве в 16-й раз. Главная тема мероприятия 2022 года — «Транспорт России. Стратегия роста в новых условиях».

Ключевыми темами конгресса в этот раз стали трансформация транспортных систем регионов, новые правила дорожного движения и транспортное планирование. Работа форума продлится до 17 ноября.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что московские аэропорты Шереметьево и Внуково усилили меры безопасности в связи с введением режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах. На случай угрозы актов незаконного вмешательства, к которым относится и захват воздушного судна, в Шереметьево разработан и реализуется план операции «Набат», отработка действий и тренировки по которому проводятся на регулярной основе в том числе с участием ФСБ, МВД и Росгвардии.

19 октября президент России Владимир Путин ввел на территориях ряда регионов Центрального и Южного федеральных округов режим повышенной готовности. Эта мера влечет за собой усиление охраны общественного порядка. На особый режим работы перешли объекты энергетики, коммуникаций и транспортной сферы.

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