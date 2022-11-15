Большинство лидеров стран G20 отказались перемещаться по Бали на электромобилях

Большая часть лидеров стран, которые прибыли на саммит G20, отказалась передвигаться на электромобилях по Бали, передает портал Kompas.com.

Сообщается, что Индонезия предоставила президентам и их окружению 44 электромобиля Genesis G80, но многие в целях безопасности используют иные транспортные средства для перемещения по острову.

К примеру, американский лидер Джо Байден передвигается на пуленепробиваемом Cadillac One по прозвищу «Зверь», а председатель Китайской Народной Республики Си Цзинпин — на Hongqi N701.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, глава МИД РФ Сергей Лавров решили воспользоваться авто Mercedes-Benz S600 Guard. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также пересел в Mercedes-Benz, но выбрал другую модель — Mercedes-Maybach S600 Guard.

Французский президент Эмманюэль Макрон ездит на Mercedes-Benz AMG G500 Guard, а премьер-министр Индии Нарендра Моди — на Mercedes-Benz G63. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо замечен на Toyota Land Cruiser, а президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян — на Audi A8.

На портале отмечается, что все перечисленные машины пуленепробиваемые, некоторые из них выдерживают разрывы ручных гранат.

Согласились передвигаться на электромобилях Genesis G80 лишь несколько делегатов — это глава МИД Мексики Марсело Эбрард Касобон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Саммит проходит на острове Бали 15-16 ноября.