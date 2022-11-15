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Большинство лидеров стран G20 отказались перемещаться по Бали на электромобилях

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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
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Большая часть лидеров стран, которые прибыли на саммит G20, отказалась передвигаться на электромобилях по Бали, передает портал Kompas.com.

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Сообщается, что Индонезия предоставила президентам и их окружению 44 электромобиля Genesis G80, но многие в целях безопасности используют иные транспортные средства для перемещения по острову.

К примеру, американский лидер Джо Байден передвигается на пуленепробиваемом Cadillac One по прозвищу «Зверь», а председатель Китайской Народной Республики Си Цзинпин — на Hongqi N701.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, глава МИД РФ Сергей Лавров решили воспользоваться авто Mercedes-Benz S600 Guard. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также пересел в Mercedes-Benz, но выбрал другую модель — Mercedes-Maybach S600 Guard.

Французский президент Эмманюэль Макрон ездит на Mercedes-Benz AMG G500 Guard, а премьер-министр Индии Нарендра Моди — на Mercedes-Benz G63. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо замечен на Toyota Land Cruiser, а президент ОАЭ Мохаммед бин Заид Аль Нахайян — на Audi A8.

На портале отмечается, что все перечисленные машины пуленепробиваемые, некоторые из них выдерживают разрывы ручных гранат.

Согласились передвигаться на электромобилях Genesis G80 лишь несколько делегатов — это глава МИД Мексики Марсело Эбрард Касобон, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, а также премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.

Саммит проходит на острове Бали 15-16 ноября.

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