Политолог объяснил отказ Польши считать закрытым Волынский вопрос

Польша отказывается считать вопрос преступлений бандеровцев закрытым, потому что хочет иметь рычаг давления на Украину. Такое мнение 15 ноября «Известиям» высказал политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

Он отметил, что Волынская резня — исторический факт, являющийся болезненным для поляков. По словам эксперта, в Польше есть силы, которые стараются сохранить память об этом. При этом отказ считать вопрос закрытым может также быть методом давления на украинских властей, подчеркнул Зудин.

«Отказ считать Волынский вопрос закрытым дает в руки польских властей хороший рычаг для того, чтобы, когда это необходимо, оказывать давление на позицию украинских властей. Волынскую проблему можно рассматривать с очень разных аспектов. Если иметь в виду отказ считать вопрос закрытым, то скорее всего речь идет об утилитарном восприятии Волынского вопроса польскими политиками», — сказал политолог.

Ранее в этот день депутат польского сейма, член фракции «Конфедерация» Роберт Винницкий заявил, что согласиться с «культом убийц» невозможно. Таким образом он прокомментировал слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что власти Польши якобы согласились «забыть о так называемой волынской резне и признать это закрытой картой в двусторонних отношениях».

Волынская резня — это массовое уничтожение бандеровцами польского населения Волыни в 1943 году.

11 ноября в сейм Польши внесли проект закона, который требует от проживающих на территории республики украинцев осудить две организации (в России они признаны экстремистскими и запрещены на территории страны) — Украинскую повстанческую армию (УПА) и Организацию украинских националистов (ОУН). Законопроект направлен на то, чтобы граждане Украины, проживающие на территории Польши, осудили и признали, что им известно о преступлениях, совершенных вышеупомянутыми организациями против поляков в годы Второй мировой войны.