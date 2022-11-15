Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада

Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ожидаемого снегопада. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в Telelgram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Отмечается, что в столице 15 и 16 ноября ожидается выпадение снега, его прирост может составить до 5 см.

«В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов», — заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

В 15:00 службы приступят к противогололедной обработке проезжей части, тротуаров и дворовых территорий. По мере выпадения осадков будет проведено механизированное подметание, а затем вновь пройдет противогололедная обработка.

Особое внимание будет уделено очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к станциям метро.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что облачная погода с прояснениями, небольшой снег и гололедица, а также от 2 градусов мороза ожидают жителей Московского региона 15 ноября.

14 ноября сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал Известиям, что в Москву и область приходит зима, в ближайшие дни дневные температуры примут отрицательные значения, в регионе установится небольшой, по постоянный снежный покров.