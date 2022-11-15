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Население Земли достигло 8 млрд человек

ООН заявила, что численность населения Земли достигла восьми миллиардов человек

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Население Земли достигло отметки в 8 млрд человек. Об этом 15 ноября сообщила ООН.

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«Азия и Африка обеспечили большую часть этого роста, и ожидается, что в 2037 году к этому числу прибавится еще 1 млрд, в то время как вклад Европы окажется отрицательным из-за сокращения численности населения», — говорится на сайте организации.

Так, прирост населения Индии составил 177 млн человек, число жителей Китая увеличилось на 73 млн. При этом исследователи прогнозируют, что в будущем доля Индии в процессе увеличения населения планеты только возрастет.

Ожидается, что к 2037 году число людей на Земле достигнет отметки в 9 млрд. Однако в последние десятилетия данная динамика замедлилась.

На данный факт в беседе с «Известиями» обратил внимание и профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

По его словам, если рождаемость будет низкой, то население мира начнет уменьшаться уже в 2053 году, поэтому опасаться, что мир будет перенаселен, не надо.

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