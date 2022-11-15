Авария произошла из-за взрыва колеса «КамАЗа» на ростовской трассе

В Ростовской области произошла дорожная авария из-за лопнувшего колеса грузового автомобиля. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

По данным ведомства, 15 ноября на дороге между Ростовом и Таганрогом у машины «КамАЗ» лопнуло колесо, из-за чего оторвалась ось прицепа. Фрагмент грузовика зацепил легковую Geely Emgrand, движущуюся во встречном направлении.

В результате водитель легковушки получил травму. Его доставили в ближайшую больницу, пишет RostovGazeta. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В феврале этого года на севере Красноярского края произошел взрыв колеса грузовика «Урал». Погиб девятилетний мальчик, который проходил мимо. Как выяснилось, водитель включил компрессор для накачки шины и оставил его в таком состоянии.