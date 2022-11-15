Неизвестные на джипах с украинскими номерами ограбили инкассаторов в Софии

В Болгарии неизвестные на джипах с украинскими номерами ограбили инкассаторский автомобиль. Инцидент произошел 15 ноября в Софии, сообщает агентство BTA со ссылкой на данные следствия.

По имеющейся информации, преступление произошло на парковке торгового центра, когда инкассаторы доставляли деньги в банкоматы. Сначала неизвестные заблокировали им выезд одной из машин, а затем вышли из своих автомобилей и забрали деньги. В результате нападения никто из инкассаторов не пострадал.

Отмечается, что позднее около кольцевой дороги Софии были найдены две сгоревшие машины с поддельными украинскими номерами, которые, предположительно, принадлежали нападавшим.

В правоохранительных органах пока не уточнили, сколько денег украли преступники.

11 ноября в московском аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой, в котором участвовало семь человек. В этот же день источник рассказал «Известиям», что у прилетевших из Бишкека мужчин было похищено $4,1 млн. В настоящее время полицейские разыскивают грабителей.