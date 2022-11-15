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В Китае заподозрили США в желании закрыть госдолг золотовалютным резервом России

Китайцы заподозрили США в намерении закрыть госдолг золотовалютным резервом России
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Читатели китайского портала «Гуаньча» осудили ряд государств за принятие антироссийской резолюции ГА ООН по конфискации российских золотовалютных резервов, а также предположили, что США хочет использовать замороженные активы России в счет покрытия госдолга. Комментарии они оставили к статье, опубликованной 15 ноября.

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Как отмечалось в публикации, представитель КНР в ООН Гэн Шуан выступил с речью на экстренной специальной Генеральной Ассамблее ООН, отметив, что проект резолюции о возмещении ущерба и компенсации имеет очевидные недостатки и лазейки, которые не соответствуют позиции Китая.

По мнению комментаторов публикации, вместо разговоров о «возмещении ущерба» Украине страны Запада могли бы компенсировать множеству государств собственное регулярное вмешательство. Также китайские пользователи выразили мнение, что если Западу удастся разморозить российский золотовалютный резерв, а также другие активы, то они направятся главному выгодоприобретателю украинского кризиса — Соединенным Штатам.

«Пусть тогда США возмещают серьезные бедствия и миллионы смертей, вызванные их агрессией в Северной Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сирии, Панаме и других странах, прежде чем изучать вопрос Украины!» — считает один из комментаторов.

«Компенсировало ли НАТО Югославию или Сербию? Компенсировали ли Соединенные Штаты Вьетнаму или Ираку компенсацию за то, что он не обнаружил оружия массового уничтожения? Получил ли Афганистан компенсацию?» — поинтересовался другой.

Третий отметил, что механизмы ООН работают уже с трудом.

«Американские империалисты могут инициировать множество необоснованных резолюций, опираясь только на свою клику из десятка государств. Процедура голосования по количеству стран становится все менее репрезентативной. Европа и США кнутом и пряником узурпируют власть в организации», — продолжил он.

«Это чтобы разморозить золотовалютные резервы России? Вы на все готовы, чтобы их захватить, да? Ну, конечно, вы спешите погасить внешний долг Америки, а это самый надежный путь!» — добавил еще один читатель.

«США до сих пор грабят сирийскую нефть и продовольствие, стоит ли сначала обсудить это на Генассамблее ООН?» — задался вопросом другой пользователь.

Ранее во вторник на Бали прошла встреча глав МИД России Сергея Лаврова и его китайского коллеги Ван И. Дипломаты отрицательно отнеслись к резолюции Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН) о конфискации российских активов для якобы компенсаций Украине.

Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

За документ 14 ноября проголосовали 94 страны. Против выступили 14 государств, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 страны воздержались.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

В начале октября стало известно, что госдолг Соединенных Штатов Америки превысил $31 трлн, что стало историческим рекордом. Из них свыше $24 трлн пришлось на частных лиц, около $6,8 трлн уходило на внутригосударственные холдинги.

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