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Путин пообещал рассмотреть предложение о создании мемориала в Крыму

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть предложение о создании мемориала на месте концлагеря «Красный» в Крыму. Об этом он заявил 15 ноября на заседании оргкомитета «Победа».

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«Конечно, это вопрос очень важный не только для крымчан, но и для всей России, поэтому обязательно рассмотрим с вами это предложение ваше и сделаем всё для того, чтобы помочь реализовать этот проект», — сказал глава государства.

Концлагерь «Красный» был организован немецкими оккупационными властями в 1942 году. Его жертвами стали около 15 тыс. советских граждан. Лагерь был освобожден Красной армией в 1944 году.

Также на заседании оргкомитета «Победа» Путину предложили присвоить звание «Город воинской славы» Мелитополю и Мариуполю. По словам главы Российской академии наук Геннадия Красникова, их жители проявили героизм в Великую отечественную войну.

19 октября сообщалось, что в Мурманске отремонтируют мемориал защитникам Советского Заполярья, известный как памятник «Алеша». Серьезно ремонтировали его всего один раз за 48 лет.

До этого, 9 сентября, в Донбассе торжественно открыли восстановленный мемориальный комплекс «Саур-Могила». Путин тогда отметил, что восстановление памятника — это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков.

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