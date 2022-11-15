Во ФНЭБ назвали критичные для энергетики Европы месяцы в 2023 году

В Европе рост цен на газ будет продолжаться, самыми критичными месяцами окажутся февраль и март 2023 года. Такое мнение ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков высказал во вторник, 15 ноября.

Он предположил, что в настоящее время цены пошли вверх, из-за того что в регион пришло похолодание, а Китай дал указание госкомпаниям направлять газ на внутренний рынок, а не перепродавать его Европе.

«До этого мы наблюдали некое успокоение рынка, из-за того что страны заполнили подземные хранилища газа (ПХГ), хорошо работала альтернативная энергетика, погода стояла теплая, из-за чего потребление газа удалось свести к минимуму. Сейчас, с одной стороны, становится всё холоднее, газа требуется больше», — сказал Юшков в беседе с Lenta.Ru.

По словам аналитика, по мере наступления всё более низких температур цены будут расти и дальше.

Еще одним фактором, который негативно влияет на стоимость газа, станет открытая статистика о наличии газа в ПХГ, считает Юшков.

«Как только пойдут публикации о том, что начался полноценный отбор из хранилищ, что запасов остается всё меньше, рынок начнет нервничать. Самыми критичными месяцами в этом отношении станут февраль и март. Они сложные традиционно — к этому времени газа в ПХГ становится мало, приходится переключаться на текущий импорт», — отметил он.

Ранее в этот день цена газа в ходе торгов продолжила расти. Так, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила отметку $1350 за 1 тыс. куб. м, сообщается на сайте aif.ru.

Накануне сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе достигли $1256 за 1 тыс. куб. м, передает RT.

27 октября эксперт Института развития технологий ТЭК Елена Зотова сообщила «Известиям», что объемы европейских хранилищ газа не позволяют обеспечить нужды промышленности и жителей, поэтому газ придется докупать с наступлением холодов «и цены на него из-за возросшего спроса вырастут до астрономических величин».

Западные страны решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономике стран, где теперь растут цены на энергоносители.

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