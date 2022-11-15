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В Подмосковье начался сезон зимних опят

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Сезон зимних опят стартовал в Московской области. Об этом пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства сообщила во вторник, 15 ноября.

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В ведомстве отметили, что многие грибники считают их очень вкусными и питательными, передает агентство городских новостей «Москва».

«Их можно встретить не только под деревом, но и на нем, на пне, мертвой древесине, валеже, они предпочитают древесину лиственных деревьев, особенно тополь и иву. Эти грибы растут большими группками, сростками от двух до нескольких сотен плодовых тел», — говорится в сообщении.

Мякоть у данных грибов сочная и мясистая, имеет желтый оттенок и не меняет цвет на срезе, пишет РИАМО.

В комитете призывали грибников не забывать о правилах поведения в лесу. Одеваться по погоде, проверить зарядку на телефоне и внимательно следить за ориентирами в лесу, сообщает телеканал «360».

Ранее, 7 ноября, уролог-андролог высшей категории «СМ-Клиника» Александр Боршевецкий рассказал, что употребление большого количества растительной пищи может оказать негативное влияние на здоровье почек.

По его словам, например, чрезмерное потребление в пищу свеклы, шпината, щавеля, грибов или фасоли может приводить к развитию мочекаменной болезни за счет содержащихся в этих продуктах оксалатов, пишет «Москва 24».

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