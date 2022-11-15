Жителей Красноярского края предупредили о сходе лавин

Неблагоприятные погодные условия ожидаются на территории Красноярского края в течение трех суток. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам, в центральной части региона ветер усилится до 18 м/с. В горной местности сложится лавиноопасная обстановка. Сход снежных масс вероятен с 16 по 18 ноября.

Жителям региона напоминают, что при возникновении чрезвычайных ситуаций следует обращаться по телефонам 101 или 112.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы до –38 градусов в Ямало-Ненецком автономном округе. Скорость ветра увеличится до 10 м/с.