Военный эксперт выразил сомнение в обмене пленными по формуле «всех на всех»

Нет никаких оснований надеяться на то, что обмен пленными с Украиной по формуле «всех на всех» удастся применить сейчас, заявил во вторник, 15 ноября, военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

«Формула обмена «всех на всех» используется, когда конфликты закончены или хотя бы заморожены. Надеяться на то, что ее удастся применить сейчас с Украиной, нет никаких оснований. Со стороны [президента Украины Владимира] Зеленского это всего лишь риторический прием», — выразил мнение эксперт.

Он также добавил, что одним из пунктов Минских соглашений, которые подписали киевские власти и их европейские союзники еще в 2015 году, было освобождение всех пленных и незаконно удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». Однако этого так и не случилось, несмотря на многолетние переговоры, в том числе и при президентстве Зеленского.

«Киев сам активно вставлял палки в колеса этой инициативе. Успешными были только отдельные небольшие обмены. Сейчас украинских военнослужащих в российском плену в разы больше, чем наоборот. Но есть еще тысячи арестованных на Украине за реальные и мнимые связи с Россией, за недостаточную лояльность киевским властям — фактически политзаключенные. Таких Киев точно не пожелает включать в предлагаемую формулу», — добавил Лавров.

Обозреватель «Известий» заметил, что в последние месяцы работа над вызволением российских военнопленных усилилась: освобождены были сотни человек, как военных, так и гражданских.

«Договориться по схеме «один к одному» в реальности оказывается гораздо проще. В этом направлении и надо продолжать работать, вытаскивать из застенков не только пленных солдат России, но и друзей нашей страны — столько, сколько получится, не дожидаясь малореалистичной процедуры полного обмена», — заключил он.

Зеленский выступил с предложением обмена пленных «всех на всех» ранее в этот день во время видеообращения к участникам саммита G20. Он считает, что это «единственно реальная модель освобождения пленников». Кроме того, украинский лидер назвал 10 условий в рамках своего мирного плана. Помимо обмена, его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, восстановление территориальной целостности Украины.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в текущей ситуации перечисленные условия нереалистичны и неадекватны. Министр также подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров.

До этого украинская сторона озвучила ряд требований, после выполнения которых якобы готова сесть за стол переговоров. Среди них — вывод российских войск и репарации. При этом еще в начале октября украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российской стороной.

Москва в свою очередь не раз сообщала о своей готовности к диалогу с Киевом. В октябре президент России Владимир Путин заявил, что для достижения результатов по урегулированию ситуации вокруг Украины нужно сесть за стол переговоров. При этом он отметил, что киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с РФ.