В России дилеры начали принимать заказы на кроссовер Volkswagen ID.6 X

Ряд отечественных автодилеров стали принимать заказы на поставку в Россию новых новых электрических кроссоверов Volkswagen ID.6 X. Об этом 15 ноября сообщает «Газета.Ru».

Электрокроссовер предлагается в полноприводном варианте с двумя электродвигателями суммарной мощностью 305 л.с. Машина способна разогнаться до 100 км/ч за 6,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

Пробег на одном заряде батареи достигает 588 км по действующему в Китае измерительному циклу NEDC.

Есть варианты, когда немецкий электрокроссовер предлагается с одним мотором мощностью 204 л.с. и задним приводом. Еще один автопродавец предлагает поставить ID.6 X из Китая через Киргизию с организацией всей цепочки логистики и сроком доставки машины от 20 дней. Покупка электрокара обойдется клиенту в 2,8 млн рублей. Это самый дешевый вариант, так как за электрокроссовер, уже везенный в РФ, продавцы просят от 4,16 до 4,85 млн рублей.

24 октября стало известно, что в России появились в продаже седаны Volkswagen Bora китайской сборки. Новые автомобили предлагаются с полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 113 л.с. Двигатель работает с автоматической коробкой передач. Машина доступна в комплектации Elit. Цена на седан Volkswagen Bora составляет 2 490 000 рублей.