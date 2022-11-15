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Мобилизованным пообещали выплаты за уничтожение и захват украинской техники

«Звезда» сообщила, что Минобороны будет выплачивать по 300 тыс. рублей за сбитые самолеты
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Фото: ТАССДмитрий Рогулин
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Мобилизованным будут платить за уничтоженную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также за успехи в бою. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

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Так, за уничтоженный самолет ВСУ мобилизованные получат 300 тыс. рублей, за вертолет — 200 тыс. рублей, за беспилотный летательный аппарат (БПЛА) — 50 тыс. рублей и за танк — 100 тыс. рублей.

Также 50 тыс. рублей буду платить за уничтожение БПМ, боевой машины РСЗО, зенитных ракетных комплексов «Бук», «Оса» и других.

«Также возможны выплаты отдельным наиболее отличившимся военнослужащим за уничтожение живой силы противника, а также решение других возложенных задач — до 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

8 ноября в Минобороны сообщили, что единовременную выплату в 195 тыс. рублей получат все граждане, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на срок от года. Денежное содержание мобилизованным начнут выплачивать с 8 ноября.

Далее они будут получать денежное довольствие. Основная сумма зависит от оклада по воинской должности, оклада по званию и выслуги лет. Довольствие будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

7 ноября президент России Владимир Путин заявил, что намерен лично обсудить с гражданами страны, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным. Глава государства призвал власти проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились.

19 октября президент России заявил, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц. Глава государства поручил неукоснительно соблюдать сроки выплат.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября Путин заявил о ее завершении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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