Жителя Пятигорска заподозрили в убийстве матери и сестры из-за имущества

В Ставропольском крае заключен под стражу 57-летний житель Пятигорска. Его заподозрили в убийстве матери и сводной сестры из-за раздела имущества, сообщает СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что в ноябре 2022 года подозреваемый в очередной раз поссорился со своей 83-летней матерью и 43-летней сводной сестрой из-за раздела имущества. В ходе конфликта женщины начали кричать друг на друга и родственника, после чего мужчина взял нож и нанес оппоненткам множественные раны в область груди. Женщины скончались на месте.

«Оставив тела в одной из комнат квартиры, подозреваемый на протяжении длительного времени распивал спиртные напитки. Тела женщин обнаружила зашедшая в гости соседка и сообщила сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Подозреваемый задержан, пишет NewsTracker. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

5 ноября суд в Москве избрал в отношении 89-летнего мужчины, который убил свою жену и расчленил ее. Как сообщила столичная прокуратура, мужчина пробудет под стражей до 3 января 2023 года.