Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Краснодарском крае

Два легковых автомобиля столкнулись на дороге Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия в Краснодарском крае. Травмы получили четыре человека.

Авария произошла на территории Туапсинского района. 54-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением. Машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с иномаркой Datsun. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В больницу доставлены трое пассажиров Volkswagen,а также водитель Datsun. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении рейсового автобуса с легковым автомобилем в Тобольске. Водитель иномарки скончался, трое пассажиров автобуса получили травмы.