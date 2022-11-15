Житель Бали назвал Москву раем

Эксперт по культуре Бали и экскурсовод Кадек Супарта рассказал о своих впечатлениях от посещения Москвы. Своим мнением он поделился в беседе с «РИА Новости» во вторник, 15 ноября.

«Когда я был в Москве, это было великолепно — чудесный современный город», — отметил Супарта.

Он рассказал, что изучал русский язык на Бали, а три года назад ездил повышать свой уровень в Москву.

«Про Бали часто говорят, что это рай. Но для меня рай — это Москва!», — сказал Супарта.

На индонезийском острове Бали 15–16 ноября проходит саммит G20. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.