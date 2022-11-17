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Рождественское чудо: почему крабы устремились к океану

Целый остров в Австралии покрылся красным шевелящимся ковром
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Миграция крабов в Австралии
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xu Yanyan

На австралийском острове Рождества началась ежегодная миграция красных крабов — членистоногие отправились размножаться на побережье Тихого океана. Посмотреть на это уникальное явление, ради которого на остров приезжают тысячи туристов, можно в фотогалерее «Известий»

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Миграция крабов в Австралии
Фото: REUTERS/Parks Australia

В ноябре в Австралии завершается весна, крабы покидают расположенные в центре острова тропические леса, где они живут в норах, и устремляются к берегу океана

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/Parks Australia

Старт мероприятия зависит от лунных фаз и погоды

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/Parks Australia

В пути крабам необходима влага, поэтому они выходят с началом первых ливней

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/François LOCHON

С началом периода миграции весь остров покрывается красным шевелящимся ковром

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/François LOCHON

На острове насчитывается около 120 млн особей

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/Parks Australia

Для членистоногих перекрывают дороги и строят специальные мосты

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xu Yanyan

Люди помогают крабам добраться до воды с минимальными потерями

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Xu Yanyan

Миграция продолжается около 18 дней

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/Parks Australia

Первыми к океану отправляются самцы

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/Parks Australia

Добравшись до места, они начинают сражаться за территорию

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/James D. Morgan
Отвоевав себе участок, самец зарывается в песок и ждет самку
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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/James D. Morgan

Самки прибывают дней через 15, а с наступлением последней фазы Луны откладывают икру

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Миграция крабов в Австралии
Фото: Getty Images/James D. Morgan

Понаблюдать за уникальным явлением собираются тысячи туристов, которые специально отслеживают погодные условия и лунные фазы, чтобы попасть на остров в нужное время

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