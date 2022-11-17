Рождественское чудо: почему крабы устремились к океану
На австралийском острове Рождества началась ежегодная миграция красных крабов — членистоногие отправились размножаться на побережье Тихого океана. Посмотреть на это уникальное явление, ради которого на остров приезжают тысячи туристов, можно в фотогалерее «Известий»
В ноябре в Австралии завершается весна, крабы покидают расположенные в центре острова тропические леса, где они живут в норах, и устремляются к берегу океана
Старт мероприятия зависит от лунных фаз и погоды
В пути крабам необходима влага, поэтому они выходят с началом первых ливней
С началом периода миграции весь остров покрывается красным шевелящимся ковром
На острове насчитывается около 120 млн особей
Для членистоногих перекрывают дороги и строят специальные мосты
Люди помогают крабам добраться до воды с минимальными потерями
Миграция продолжается около 18 дней
Первыми к океану отправляются самцы
Добравшись до места, они начинают сражаться за территорию
Самки прибывают дней через 15, а с наступлением последней фазы Луны откладывают икру
Понаблюдать за уникальным явлением собираются тысячи туристов, которые специально отслеживают погодные условия и лунные фазы, чтобы попасть на остров в нужное время